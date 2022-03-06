В Чертанове Северном построят спортивный кластер и отремонтируют детский парк

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Россия, Москва, природно-исторический парк Битцевский лес Карта всех событий

В столичном районе Чертаново Северное появится новый спортивный кластер. Также там обновят существующий детский парк. Все работы пройдут в рамках восстановления и реконструкции природно-исторического парка «Битцевский лес».

— Детский парк в Сумском проезде и сейчас популярен у жителей, сюда приходят поиграть с детьми, провести время с семьей и на пикник. Однако малые архитектурные формы находятся в неудовлетворительном состоянии и имеют дефекты. Игровое оборудование детской площадки устарело, а сама она не имеет безопасного покрытия. Места для пикника стихийны и неорганизованны, огонь разжигают либо в частных мангалах, либо прямо на земле, — рассказал заместитель руководителя столичного департамента капитального ремонта Сергей Мельников.

По его словам, это может привести к серьезным последствиям. Например, к пожарам или травмам людей.

Парк ожидает масштабное обновление. Здесь появится целый комплекс из детских площадок, оборудованных различными бесплатными аттракционами, вроде канатной дороги или песочницы. Будут обустроены современные зоны для пикников со стационарными мангалами, а также семейное кафе и общественные туалеты.

В состав спортивного кластера войдут скейт-парк, памп-трек, универсальные площадки (для игры в баскетбол, футбол и волейбол), прокат спортивного инвентаря, площадка для стритбола, а также теннисный корт. Недалеко обустроят парковку, прилегающую территорию благоустроят, передает официальный сайт мэра Москвы.

Рабочие в 2022 году в природно-историческом парке «Битцевский лес» заменят 25 пришедших в негодность мостовых переходов современными эконастилами. Информация об этом появилась на официальном сайте мэра Москвы.