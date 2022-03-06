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Москвичам рассказали, как распознать мошенников, выдающих себя за сотрудников коммунальных служб

Михаил Алимов

Город
Москвичам рассказали, как распознать мошенников, выдающих себя за сотрудников коммунальных служб
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Реальные сотрудники коммунальных служб никогда не приходят без предупреждения. В случае «внезапных проверок» обычно в квартиру звонят именно мошенники. Исключения составляют только аварийные ситуации. Об этом в воскресенье, 6 марта, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

— К сожалению, нередки случаи, особенно в праздничные выходные дни, когда мошенники, представляясь сотрудниками различных коммунальных служб, приходят в квартиры москвичей, чаще всего пожилых людей, пенсионеров, и предлагают услуги по замене счетчиков, проверке газовых плит или пытаются продать дорогостоящее оборудование, — рассказал он.

Все выезды составляются по заявкам от граждан с согласованием времени. В праздничные дни городские службы не планируют выездов, за исключением аварийных и экстренных случаев по заявкам москвичей.

У сотрудников Мосэнергосбыта с 2020 года при себе специальные удостоверения с QR-кодом. Проверить их можно при помощи смартфона или планшета с камерой. Также специалистов можно узнать по характерной форме. Убедиться, что в квартиру пришли именно они, можно по номеру 104, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого доктор юридических наук, заслуженный юрист России Иван Соловьев рассказал о самых популярных методах, которые используют финансовые мошенники. По словам эксперта, мошенники всегда активизируются в моменты любых потрясений, которые происходят в обществе. В настоящее время выросло число обманов с курсом валют.

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