Схема движения изменится на некоторых улицах в Пресненском и Можайском районах Москвы

Фото: Вечерняя Москва

Россия, Москва, Шмитовский проезд Карта всех событий

В столице временно изменится схема движения на некоторых улицах в Пресненском и Можайском районах. Это связано с проведением на участках улиц строительных работ.

На участке Шелепихинского шоссе — от Шмитовского проезда до дома 1 на Шелепихинском шоссе — будет полностью перекрыто движение с 18 марта 2022 года по 18 ноября 2024 года.

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Еще изменения ожидаются на участке улицы Маршала Неделина в районе ее пересечения с Северо-Западной хордой, а также в боковом проезде улицы Кубинки от дома 19 до дома 15 на улице Маршала Неделина. На первом участке полностью перекроют движение с 6 марта по 29 июля этого года, а на втором сохранят движение по одной полосе в каждом направлении и организуют временные уширения, передает официальный сайт мэра Москвы.

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

До этого стало известно, что в связи с проведением строительных работ будет временно ограничено движение на двух участках в районе улицы Теплый Стан. Ограничения начнут действовать с 6 марта. Так, движение будет полностью перекрыто до 1 марта 2023 года по проезду от дома 4а, строение 1, до дома 4а, строение 3, по улице Генерала Тюленева. Кроме того, до 15 ноября этого года будет ограничено движение по улице Теплый Стан от дома 21, корпус 1, до дома 2, строение 1, по улице Генерала Тюленева.