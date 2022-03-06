Роскомнадзор ограничит доступ к Zello из-за распространения ложной информации

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Роскомнадзор ограничит доступ к интернет-ресурс Zello в связи с распространением ложной информации о ходе специальной операции на Украине. Об этом в воскресенье, 6 марта, сообщили в ведомстве.

Изначально Роскомнадзор направил администрации американского интернет-ресурса требование о прекращении рассылки пользователям сообщений, содержащих неправдивую информацию о спецоперации.

Позже в ведомстве добавили, что Zello не выполнил поставленные требования в установленный срок, в связи с чем доступ к интернет-ресурсу будет ограничен в течение 24 часов, говорится на сайте Роскомнадзора.

4 марта Роскомнадзор также заблокировал в России социальную сеть Facebook. Причиной такой меры стала дискриминация соцсетью российских средств массовой информации. По данным ведомства, с октября 2020 года было зафиксировано 26 случаев дискриминации российских СМИ и информационных ресурсов со стороны Facebook.

В частности, недавно социальная сеть ограничила доступ к аккаунтам телеканала «Звезда», информационного агентства РИА Новости, Sputnik и Russia Today. Данные ограничения запрещены российским законодательством, заключили в Роскомнадзоре.