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Два корпуса на 362 квартиры по реновации построят в Царицыне

Михаил Алимов

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Два корпуса на 362 квартиры по реновации построят в Царицыне
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин
Россия, Москва, Кантемировская улица Карта всех событий

В столичном районе столицы построят два жилых корпуса по программе реновации. Они рассчитаны на 362 квартиры и расположатся по адресу: Кантемировская улица, дом 21. Об этом в воскресенье, 6 марта, заявил председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.

— Запроектировано строительство двух отдельных корпусов на 362 квартиры, из которых 164 однокомнатные, 158 двухкомнатных и 40 трехкомнатных. Первый корпус будет состоять из трех секций с одноэтажной пристройкой между первыми двумя, а второй корпус — из двух секций, — рассказал он.

Внутренняя отделка будет соответствовать всем стандартам программы реновации. Некоторые из квартир адаптируют для маломобильных жильцов. Входные площадки выложат плиткой, а сами здания облицуют разного вида кирпичом.

Территорию рядом благоустроят, создадут парковки, детские и спортивные площадки, места для отдыха. Высадят деревья и кустарники, разобьют газоны, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что шесть домов в четырех округах столицы расселили по программе реновации в феврале. Так, расселены дома на улицах Оренбургская, Черное Озеро, вторая Владимирская, Лобачевского, а также на Волгоградском проспекте и Каширском шоссе.

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