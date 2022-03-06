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Россиянам рассказали, где можно увидеть самые красивые наличники

Михаил Алимов

Общество
Россиянам рассказали, где можно увидеть самые красивые наличники
Фото: Официальный сайт мэра Москвы

На туристическом сервисе Ruspass появился новый обзор. Там рассказывают, где в России делают самые искусные наличники — ими закрывают от дождя и ветра стыки между окном и стеной и украшают дома.

В Вологде предпочитают наличники в стиле классицизм или модерн. В городе Тотьме Вологодской области даже установлен памятник наличнику.

Деревянный модерн доминирует в Гороховце. Особенно это заметно на «доме с русалками» (особняке Пришлецова), украшенном наличниками с пышной резьбой. Ее сюжеты посвящены фантастическим персонажам.

В Бурятии используют яркие цвета и нарядные узоры. Кроме того, в обзоре сервиса можно узнать о видах этих украшений в Мышкине, Иванове, Костроме и Томске, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого цифровой сервис Ruspass представил новый туристический маршрут «От центра до окраин: архитектурные истории Москвы». Он пройдет через шесть интересных мест города. Его особенность в том, что туристы пройдут по историческим достопримечательностям столицы, которые обрели современный вид.

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