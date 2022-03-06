Москвичам напомнили о правилах газовой безопасности

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Газовые плиты, водонагреватели и другое оборудование имеют срок службы и особенности по безопасности использования. Об этом в воскресенье, 6 марта, сообщили в пресс-службе сервиса АО «Мосгаз».

Ключевые правила обращения с газовым оборудованием такие: не допускать детей к газовым приборам, не устранять самостоятельно неисправности в плите и не использовать ее для обогрева квартиры, а также проверять наличие тяги в дымоходах. Особое внимание стоит обратить на наличие в оборудовании системы «газ-контроль».

В пресс-службе добавили, что срок службы газового оборудования — 10–12 лет. Специалисты городских служб ежегодно проверяют исправность оборудования во всех квартирах и рассказывают жильцам о правилах пользования газом.

В компании «Мосгаз» заключили, что в период праздничных выходных с 6 по 8 марта техобслуживание газового оборудования проводиться не будет.

Безопасность работы газовых сетей является главным приоритетом для компании «Мосгаз». О том, как специалисты проверяют газовые сети в Москве, рассказали в пресс-службе компании.