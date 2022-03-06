Москвичам рассказали об онлайн-выставках в столице

Фото: mos.ru / Юлия Иванко

В первом месяце весны москвичам уже стали доступны для онлайн-посещения две выставки, еще три скоро откроются для посетителей. Об этом в воскресенье, 6 марта, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Например, на портале «Музейная Москва онлайн» с 15 марта по 31 декабря будет доступна выставка «Товарищество И. Д. Сытина и Ко. Газетные истории», на которой онлайн-посетителям расскажут о газетах, выпускавшихся в типографии Ивана Сытина.

На выставке «Собранье пестрых глав», которая будет работать с 20 марта по 30 декабря, москвичам дадут познакомиться с разнообразием коллекций Биологического музея.

В музее-усадьбе «Кусково» с 25 марта по 31 декабря будет открыта экспозиция «Юрий Новиков. Керамика из собрания музея-усадьбы «Кусково», на которой представят самые яркие работы художника.

Из уже доступных для онлайн-посещения выставок примечательны «Виртуоз таксидермии», на которой можно увидеть предметы из коллекции Дарвиновского музея, и «Терпкая прелесть модерна. Графика Николая Шперлинга», подготовленная Мемориальным музеем Скрябина, передает официальный сайт мэра Москвы.

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