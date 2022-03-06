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Патриарх Кирилл рассказал о смысле Прощенного воскресенья

Евгений Белоусов

Общество
Патриарх Кирилл рассказал о смысле Прощенного воскресенья
Фото: patriarchia.ru

Просьба о прощении в Прощеное воскресенье — это отказ от злопамятства и ненависти. Просьба передает обидчиков на суд и милосердие Бога, чтобы земные обиды не были причиной гибели их души. Об этом в воскресенье, 6 марта, рассказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время проповеди в храме Христа Спасителя.

— Мы прощаем, отказываемся от ненависти, от злопамятства, но мы не можем там, на небесах, из книги жизни вычеркнуть человеческую неправду, поэтому мы своим прощением предаем обидчиков своих в руки Божьи, чтобы над ними свершился и суд, и милосердие Божие, — рассказал он.

Патриарх отметил, что просить прощения у человека, преступившего закон или сделавшего что-то злое и несправедливое не оправдывает его поведение. Это только означает, что попросив его о прощении, вы сами перестаете ненавидеть этого человека.

— Самый главный подвиг — это прощение тех, кто нам нанес обиду, — цитирует патриарха Кирилла РИА Новости.

После масленичной недели, которая завершится Прощеным воскресеньем, у православных верующих начинается Великий пост. В этом году он продлится с 7 марта до 23 апреля. Иерей храма Петра Митрополита Московского в Санкт-Петербурге Николай Савченко рассказал, как подготовиться к этому периоду и правильно его провести.

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