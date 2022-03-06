«Лента» ограничила количество возможных покупок за один раз

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Сеть магазинов «Лента» ввела ограничение на количество продуктов, доступных для покупки за один раз. Об этом в воскресенье, 6 марта, ретейлер сообщил в своем Telegram-канале.

Отмечается, что введенные ограничения распространяются как на покупки в магазинах сети, так и онлайн.

— Сейчас мы вынуждены ввести ограничения, связанные с управлением текущими запасами. Данная мера введена для исключения рисков ускоренного выбывания этих товаров, — говорится в сообщении.

В группы товаров, попавших под ограничения, входят крупы, чай, кофе, сахар, муку, продукты быстрого приготовления, приправы, соусы, мясная и рыбная консервация, масла, косметика, средства для стирки, туалетная бумага, детская бытовая химия и подгузники.

Из-за введенных Западом санкций поставки некоторых продуктов из других стран в Россию могут прекратиться. «Вечерняя Москва» пообщалась с представителями разных отраслей, чтобы выяснить, какие продукты могут исчезнуть после введения ограничений, а недостаток каких Россия сможет компенсировать.