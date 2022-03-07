«Нарушение ощущения»: врачи раскрыли причину онемения рук

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Чаще всего за онемением рук может стоять тоннельный синдром. Об этом рассказал невролог Юрий Андрусов.

По его словам, при тоннельном синдроме тот или иной нерв в какой-то момент начинает пережиматься в наиболее уязвимых местах из-за чего человек начинает чувствовать онемение рук. Чаще всего, подчеркнул врач, нерв пережимается в районе запястья.

— Самый частый из них, это запястный туннельный синдром. Еще он называется карпальный туннельный синдром. Состояние, которое возникает при давлении срединного нерва в области запястья, где сгибается кисть, — рассказал врач.

Андрусов добавил, что это наиболее частое состояние, приводящее к онемению среднего, указательного и немного безымянного пальца. Также причиной может являться и сдавливание нерва в локтевом суставе.

Как подметил врач-невролог Павел Хорошев, причиной онемения может быть и неправильное питание или алкоголь. Руки могут неметь, если человек мало употребляет витамин В или сильно выпивает. Проявляться в таких случаях онемение будет по-разному.

— У кого-то будет онемение, у кого-то онемение со жжением, покалыванием. Будет то, что называется парестезией, то есть, нарушение ощущения, восприятия, — цитирует врача портал Ura.ru.

Врачи сообщили, что нужно обращать внимание на состояние пальцев, так как они могут сигнализировать об угрозе инсульта. Медики назвали три аномальных состояния пальцев, которые могут являться признаками развития болезни.