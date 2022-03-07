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Два строящихся храмовых комплекса подключили к электросетям в Москве

Евгений Белоусов

Город
Два строящихся храмовых комплекса подключили к электросетям в Москве
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва
Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, Лосиноостровский район Карта всех событий

Работы по подключению к электросетям двух строящихся храмовых комплексов завершены в Москве. Об этом в понедельник, 7 марта, сообщили в пресс-службе департамента жилищно-коммунального хозяйства столицы.

В ведомстве уточнили, что к электросетям подключили комплексы храма Казанской иконы Божией Матери в Лосиноостровском районе на северо-востоке города и храма Похвалы Пресвятой Богородицы в районе Зябликово на юго-востоке.

Совокупная присоединенная мощность подключенных храмовых комплексов составила 300 киловатт. На каждом объекте с помощью метода горизонтально направленного бурения проложены по две кабельные линии напряжением 0,4 киловольта.

— Это современная технология, позволяющая сохранить дорожное покрытие и не нарушить при этом городской ландшафт. Храмовые комплексы обеспечены электроснабжением по второй категории надежности, — заявил руководитель Департамента ЖКХ Москвы Вячеслав Торсунов.

Отличительной особенностью храма в Зябликове станут неорусский стиль и панно с мозаичным изображением праздника Похвалы Пресвятой Богородицы. А вместе с Казанской иконой Божией Матери будет построена воскресная школа для преподавания основ религии детям, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого в столице утвердили предмет охраны Спасского собора Андроникова монастыря. Он расположен по адресу Андроньевская площадь, дом 10, строение 5. В предмет охраны входят все характеристики здания-памятника архитектуры и его ценные элементы.

Спасский собор — один из старейших храмов на территории столицы и один из первых образцов русского каменного зодчества.

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