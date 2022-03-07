Наталья Сергунина: Число онлайн-бронирований книг в сервисе «Библиотеки Москвы» превысило 50 тысяч

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Менее чем за год москвичи почти 53 тысячи раз забронировали книги в библиотеках с помощью портала mos.ru. Об этом в понедельник, 7 марта, рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

По ее словам, сервис «Библиотеки Москвы» обладает всеми необходимыми инструментами, которые позволяют сделать работу с библиотечной сетью еще более удобной.

— Поиск и бронирование в сервисе занимают всего несколько минут, а подходящую библиотеку, где можно забрать заказ, легко найти на интерактивной карте, — заявила Сергунина.

Всего фонды читален Москвы насчитывают свыше 14 миллионов изданий, включая художественную и научную литературу, учебные пособия. В сервисе легко отслеживать новые поступления, изучать тематические подборки, продлевать срок возврата книг.

Чаще всего пользователи mos.ru обращались в библиотеки Юго-Западного округа. В топ вошли романы русского писателя Евгения Водолазкина. Самым популярным у читателей стал роман «Лавр».

В число часто читаемых попали романы Гузель Яхиной «Дети мои» и «Зулейха открывает глаза». Популярны у пользователей сервиса «Вторая жизнь Уве» и «Тревожные люди» Фредрика Бакмана и «Дюна» Фрэнка Герберта. Также отмечается популярность произведений Марка Твена и Рея Брэдбери.

До этого стало известно, что около 30 миллионов книг взяли жители Московской области в библиотеках региона за прошлый год. Количество читателей подмосковных библиотек увеличилось на 14 процентов по сравнению с 2020 годом и составило 1,7 миллиона человек. Чаще всего жители Московской области брали книги о Гарри Поттере, произведения Пушкина, Носова, Достоевского.