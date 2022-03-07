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Самокат для шеринговых систем разработали в Москве

Георгий Соланович

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Самокат для шеринговых систем разработали в Москве
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис «Москва» разработал ориентированный на импортозамещение самокат для шеринговых систем. Заместитель мэра города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что завод «Протон» вложил в модернизацию производства электроники около двадцати миллионов рублей.

— Он (самокат — прим. «ВМ») ориентирован на импортозамещение и уже задействован в пунктах проката в Череповце, в подмосковных городах Орехово-Зуево и Лобне. Доработанная модель станет доступна любителям катания уже в этом году. Запланирована поставка первой партии в количестве 100 штук, — уточнил заместитель мэра.

Глава департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Александр Прохоров добавил, что новая продукция усовершенствована по своим техническим параметрам.

— За время работы в столичной ОЭЗ компания вложила более 222 миллионов рублей в развитие площадки. На ее счету восемь зарегистрированных авторских прав на результаты интеллектуальной деятельности, в том числе три патента на изобретения, — сообщил Прохоров.

Самокат имеет ряд преимуществ: улучшенная тормозная система, LED-дисплей и GPS-модуль, идеальный баланс.

Генеральный директор технополиса «Москва» Геннадий Дегтев добавил, что резиденты экономической зоны имеют льготы и преференции, позволяющие создавать конкурентные и достойные разработки, передает официальный сайт мэра Москвы.

В Москве стартовал сезон аренды электросамокатов. Первые двухколесные уже появились на территории Северного речного вокзала. На открытии сезона в субботу, 5 марта, побывал корреспондент сайта «Вечерняя Москва».

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