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С беспроводной зарядкой и новым «дашбордом»: в Москве стартовал сезон кикшеринга

Илья Ашуров

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Эксклюзивы ВМ
Город
С беспроводной зарядкой и новым «дашбордом»: в Москве стартовал сезон кикшеринга
Фото: Илья Ашуров / Вечерняя Москва

В Москве стартовал сезон аренды электросамокатов (кикшеринга). Первые двухколесные уже появились на территории Северного речного вокзала. На открытии сезона в субботу, 5 марта, побывал корреспондент сайта «Вечерняя Москва».

Старт новому прокатному сезону дал руководитель проектов шеринга Департамента транспорта Москвы Магомед Колгаев. По его словам, ранний запуск сервиса обусловлен хорошими погодными условиями — отсутствием снега, обильных осадков и температурой, которая держится в районе нуля градусов. Все это вкупе с сухим асфальтом является условием безопасной езды на самокатах.

— В этом году мы рекордно рано запустили сервис кикшеринга — в начале марта, хотя обычно это происходит в апреле. Мы сделали это из-за многочисленных просьб жителей города, которые активно используют сервис для совершения транспортных поездок. То есть поездок из района в район, от места работы до места учебы и так далее. Соответственно, кикшеринг — это не про развлечения, а про развитие городского транспорта, — отметил Колгаев.

Он также рассказал, что в прошлом году москвичи совершили более 8,5 миллиона поездок, что в четыре раза больше аналогичного показателя за 2020 год. В связи с высоким спросом на сервисы кикшеринга столичные власти планируют увеличить число доступных самокатов с 25 тысяч до 40 тысяч. Кроме того, в 2021 году операторам кикшеринга будут предоставлены субсидии на закупку новых самокатов.

Первым свои самокаты на улицы Москвы в 2022 году запустил кикшеринг Whоosh. Основатель этого сервиса Дмитрий Чуйко сообщил, что в этом году «флот» обновили на две трети:

— В этом сезоне мы планируем в Москве и области оперировать флотом порядка 15 тысяч самокатов. На две трети это абсолютно новые самокаты, только сошедшие с конвейера в Китае. Новая модель немного улучшена. По сравнению с предыдущей она обладает новым держателем для телефона с беспроводной зарядкой, новым «дашбордом» (приборная панель — прим. «ВМ»), также улучшены ходовые и поршневые характеристики.

Чуйко также подчеркнул, что в случае если погодные условия ухудшатся и использование самокатов станет небезопасным — их временно уберут с улиц.

До этого заместитель мэра Москвы и руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов рассказал, что более чем в 70 процентах случаев горожане используют электросамокаты для целенаправленных поездок.

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