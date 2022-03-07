Более шести тысяч пар поженились в Москве в феврале 2022 года

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Более шести тысяч пар поженились в феврале 2022 года в Москве, что ненамного меньше показателя аналогичного периода 2020 года. Об этом в понедельник, 7 марта, сообщили в пресс-службе столичного ЗАГСа.

— В феврале 2022 года поженились свыше шести тысяч пар, что в среднем на 10 процентов больше количества браков в феврале за последние пять лет. <...> Кроме того, в красивые даты было зарегистрировано свыше 40 процентов браков от общего числа в феврале, — рассказали в пресс-службе Управления ЗАГС Москвы.

Самой популярной датой в феврале стал вторник, 22 февраля. В этот день официальными супругами стали 1340 пар. Также востребованными датами среди граждан столицы стали 2, 19 и 26 февраля. Больше всего торжественных мероприятий прошло в Дворце бракосочетания № 1.

Примечательно, что популярностью пользовались и площадки для выездной регистрации брака — там в феврале расписались более 700 пар, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого в ЗАГСе назвали самые популярные имена новорожденных в Москве в 2021 году. Отмечается, что пятерка самых популярных имен для новорожденных в Москве изменилась.