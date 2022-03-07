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Москвы выставила на арендные торги шесть нежилых помещений

Георгий Соланович

Город
Москвы выставила на арендные торги шесть нежилых помещений
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Город выставил на арендные торги для предпринимателей шесть нежилых помещений в Восточном, Центральном и Южном округах Москвы. Об этом в понедельник, 7 марта, сообщили на официальном сайте мэра столицы.

Общая площадь шести площадок составила почти 720 квадратных метров.

— Предприниматели смогут открыть в них производства, медицинские центры, офисы, торговые точки и другие предприятия, разрешенные функциональным назначением объектов. Кроме того, у арендаторов есть возможность сдавать часть помещений в субаренду, — уточнил глава городского Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

Самая высокая начальная ставка аренды по объектам составляет 1,85 миллиона рублей в год, самая низкая — 239,7 тысячи рублей в год.

Аукционы пройдут в марте и июне 2022 года. Участие в них могут принять юридические и физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, передает официальный сайт мэра Москвы.

На пересечении улиц Большой Филевской и Минской столичные власти сдают в аренду нестационарный павильон площадью около 90 квадратных метров. Там можно разместить кафе, которое будет привлекать посетителей парка «Фили».

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