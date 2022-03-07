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Discover Moscow рассказал о самых влиятельных женщинах в сфере культуры и образования

Георгий Соланович

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Discover Moscow рассказал о самых влиятельных женщинах в сфере культуры и образования
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Туристический портал Discover Moscow в преддверии праздника 8 Марта рассказал о представительницах прекрасного пола, которые внесли большой вклад в развитие культурных и образовательных площадок Москвы. Об этом в понедельник, 7 марта, сообщили на официальном сайте мэра города.

Например, МГУ имени Ломоносова обязан своим существованием русской императрице Елизавете Петровне. Дочь Петра Первого 23 января 1755 года утвердила проект, а после подписала указ о создании Московского университета.

Ирина Антонова — признанная легенда в мире искусства. Она 52 года руководила Пушкинским музеем и посвятила свою жизнь популяризации творчества. Именно благодаря Антоновой жители Москвы увидели картины Пикассо, Шагала, Матисса и других художников.

Зельфира Трегулова — искусствовед и куратор различных выставочных проектов. В 2015 году она стала главой Третьяковской галереи, а до этого занималась выставками Пушкинского музея и руководила московским музейным центром «Росизо».

О других женщинах, которые способствовали созданию известных культурных и образовательных площадок города, можно узнать на официальном портале мэра Москвы.

4 марта москвичам рассказали, в чем уникальность трех памятников архитектуры на Комсомольской площади.

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