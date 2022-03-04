Москвичам рассказали, в чем уникальность трех памятников архитектуры на Комсомольской площади

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Специалисты Мосгорнаследия утвердили предмет охраны трех зданий на Комсомольской площади: Центрального дома культуры железнодорожников (ЦДКЖ), Ярославского и Казанского вокзалов. Они описали внешний вид зданий, перечислили все элементы, представляющие архитектурную и культурную ценность. Об этом в пятницу, 4 марта, заявила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

— Каждое из исторических зданий на Комсомольской площади имеет собственный стиль и уникальное оформление. При подготовке предмета охраны специалисты провели масштабные исследования фасадов и интерьеров, конструктивных особенностей и планировки. Теперь реставрировать эти памятники архитектуры можно только в соответствии с утвержденным предметом охраны и по согласованному Мосгорнаследием проекту, — рассказала она.

Все здания построены в начале XX века. По словам руководителя Департамента культурного наследия города Москвы Алексея Емельянова, у памятников архитектуры есть свои исторические корни. Начиная от Нижегородской ярмарки XIX века и заканчивая собором Казанского кремля.

В предметы охраны вошли их внутреннее и внешнее убранство, уникальные архитектурные элементы и интерьеры.

1/3 Фото: АГН Москва 2/3 Фото: АГН Москва 3/3 Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

— В предмет охраны Ярославского и Казанского вокзалов включили композиционные решения двух зданий, облик их фасадов со всем декором, планировку и украшения интерьеров, исторические осветительные приборы, строительные и отделочные материалы, все конструкции, металлические элементы, — передает официальный сайт мэра Москвы.

Дом культуры же отличается уникальным декором, выдержанным в духе советского ар-деко. Белый лепной орнамент, барельефы, монументальные люстры с позолотой — его самые узнаваемые черты.

В столице также утвердили предмет охраны Спасского собора Андроникова монастыря. Он расположен по адресу Андроньевская площадь, дом 10, строение 5. В предмет охраны входят все характеристики здания — памятника архитектуры и его ценные элементы.

До этого заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина сообщила, что специалисты Мосгорнаследия изучили и описали все особенности и ценные элементы Монетного и Печатного дворов. Оба комплекса зданий находятся на Никольской улице и являются объектами культурного наследия федерального значения.