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Парковки Москвы будут работать бесплатно 7 и 8 марта

Георгий Соланович

Город
Парковки Москвы будут работать бесплатно 7 и 8 марта
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Автолюбители смогут бесплатно парковаться на улицах столицы 7 и 8 марта в связи с праздником Международный женский день. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

— Как обычно по праздникам все парковки в столице будут бесплатными 7 и 8 марта. Оставить автомобиль бесплатно можно будет даже там, где действует повышенный тариф. Прошу водителей быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения и парковки, — уточнил заместитель мэра города по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

На официальном портале мэра столицы подчеркнули, что парковки со шлагбаумом останутся платными на все праздничные дни.

С помощью карты «Тройка» москвичи могут подтвердить поездки на метро, МЦК и МЦД на выезде с 31 перехватывающей парковки без использования терминалов оплаты, 4 марта сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта. В ведомстве отметили, что раньше для бесплатной парковки автомобилистам было необходимо использовать парковочный билет и «Тройку». Теперь выехать с парковок можно без оплаты, подтвердив поездки на выезде.

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