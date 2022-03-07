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Москвичам рассказали об археологических находках, связанных с тенденциями женской моды

Георгий Соланович

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Москвичам рассказали об археологических находках, связанных с тенденциями женской моды
Фото: depositphotos

Представительницы прекрасного пола всегда любили украшать себя аксессуарами: подвесками, серьгами, кольцами, браслетами и медальонами. Об этом свидетельствуют и археологические раскопки, проводимые в Москве. На официальном сайте мэра города в понедельник, 7 марта, к Международному женскому дню рассказали об интересных археологических находках, связанных с темой женской красоты.

Например, в Х–ХIII веках у женщин были популярны обереги из цветных металлов — лунницы. Их делали в виде подвесок, серег и колец и одежду и головные уборы.

Помимо этого, в XII–XIV веках в моду вошли височные кольца — усерязи. Их археологи нашли ходе раскопок на Ильинке. Дамы крепили украшения у висков на головные уборы, а также прикалывали к ленте для волос.

При раскопках на Пятницкой улице и Гоголевском бульваре в 2019 году археологи обнаружили звеньевой браслет XVIII века и перстень-печатку с изображением грифона XVII века — в то время их обожали носить представительницы женского пола. Также серди находок — звено ювелирного изделия, запонка со стеклянными вставками XIX века и медальон с изображением святого Николая.

Более того, в 2017 году в Замоскворечье была найдена женская туфелька XIX века с красными вставками. Об остальных интересных археологических находках в столицы можно узнать на официальном сайте Мэра Москвы.

11 февраля стало известно, что в Старомонетном переулке столицы проводились археологические исследования. Специалистам удалось обнаружить сотни артефактов, датированных XV–XX веками.

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