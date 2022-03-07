Москвичам объяснили, кому в столице положена компенсация на оплату ЖКУ

Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Денежная компенсация на оплату жилищно-коммунальных услуг полагается гражданам, у кого на оплату «коммуналки» уходит значительная часть дохода. Об этом в понедельник, 7 марта, сообщили специалисты Департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы.

По их словам, главное условия для получения субсидии — уровень дохода семьи. Если на коммунальные платежи уходит более 10 процентов совокупного дохода, то семья может претендовать на денежную компенсацию.

Стоит отметить, что все ее члены должны иметь гражданство России, Белоруссии или Киргизии и иметь у себя в распоряжении жилое пространство.

Специалисты ЖКУ отметили, что с 2022 года действует новое правило: заявителю могут отказать в поддержку только при задолженности, подтвержденной судом. Более того, долг должен был образоваться не более чем, за три последних года, передает официальный сайт мэра Москвы.

По итогам прошлого года в московский Департамент городского имущества было направлено 1,3 миллиона обращений на получение услуг в имущественно-земельной и ЖКХ сферах через портал mos.ru.