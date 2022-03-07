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Врач рассказал, когда хруст в коленях может привести к инвалидности

Георгий Соланович

Общество
Врач рассказал, когда хруст в коленях может привести к инвалидности
Фото: pixabay.com/ru

Игнорировать неприятные звуки в коленях не стоит тогда, когда они сопровождаются болью. Об этом сообщил хирург-ортопед Никита Геращенко.

Специалисты разделил хруст в коленных суставах на два вида — оперируемые и игнорируемые. Звуки в коленях, которые не сопровождаются болью — не повод обращаться к врачу.

Если же вместе с хрустом идут и неприятные ощущения, то стоит задуматься о посещении медицинского учреждения.

Например, нарастающих звук в коленях может означать повреждение менисков коленного сустава.

— Следующая частая причина хруста в коленном суставе — артроз коленного сустава. Это дегенеративное заболевание, при котором разрушается хрящ, нарушается гладкость суставных поверхностей, происходит избыточное трение, зацепление дефектов друг о друга, сопровождающееся болевым синдромом во время или после щелчка, — объяснил Геращенко.

Гонартроз может привести не только к снижению качества жизни пациента, но и к инвалидности.

Еще две причины, по которым хруст в коленных суставах сопровождается болью — движение надколенника при его вывихе и наличие инородного тела в полости суставной капсулы. В таких случаях специалист также советует обратиться к врачу, передает Пятый канал.

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