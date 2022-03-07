Чат-бот Мосгорнаследия приглашает на онлайн-экскурсию по писательской Москве

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Чат-бот Мосгорнаследия «Прогулки со львом-хранителем» приглашает всех желающих на онлайн-экскурсию по литературным местам Москвы. Об этом в понедельник, 7 марта, сообщили на официальном сайте мэра города.

— Маршрут по литературной Москве охватывает 12 точек. <...> Приглашаем всех желающих пройтись по историческим местам города. А для тех, кто предпочитает провести время дома, прогулка доступна онлайн, — уточнил глава Департамента культурного наследия города Алексей Емельянов.

Начнется прогулка по Москве с сада «Аквариум» на Большой Садовой улице. Тихое место в центре столицы тесно связано с театральным искусством: здесь можно найти летний театр, аттракционы и рестораны. Более того, в 1911 году здесь находился цирк братьев Никитиных — позже его перестроили в мюзик-холл. Именно это здание стало прототипом варьете, где Воланд проводил сеанс черной магии в книге Булгакова «Мастер и Маргарита».

Участники онлайн-экскурсии смогут посетить квартиру Михаила Булгаковай, особняк Степана Рябушинского, дом Николая Гоголя, музей Михаила Лермонтова и другие, передает официальный сайт мэра Москвы. Чтобы начать виртуальное путешествие, нужно сказать мессенджер Telegram, открыть чат-бот Мосгорнаследия и нажать кнопку «Запустить».

6 марта москвичам рассказали об онлайн-выставках в столице. В первом месяце весны уже стали доступны для онлайн-посещения две экспозиции, еще три скоро откроются для посетителей.