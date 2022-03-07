Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Чат-бот Мосгорнаследия приглашает на онлайн-экскурсию по писательской Москве

Георгий Соланович

Город
Чат-бот Мосгорнаследия приглашает на онлайн-экскурсию по писательской Москве
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Чат-бот Мосгорнаследия «Прогулки со львом-хранителем» приглашает всех желающих на онлайн-экскурсию по литературным местам Москвы. Об этом в понедельник, 7 марта, сообщили на официальном сайте мэра города.

— Маршрут по литературной Москве охватывает 12 точек. <...> Приглашаем всех желающих пройтись по историческим местам города. А для тех, кто предпочитает провести время дома, прогулка доступна онлайн, — уточнил глава Департамента культурного наследия города Алексей Емельянов.

Начнется прогулка по Москве с сада «Аквариум» на Большой Садовой улице. Тихое место в центре столицы тесно связано с театральным искусством: здесь можно найти летний театр, аттракционы и рестораны. Более того, в 1911 году здесь находился цирк братьев Никитиных — позже его перестроили в мюзик-холл. Именно это здание стало прототипом варьете, где Воланд проводил сеанс черной магии в книге Булгакова «Мастер и Маргарита».

Участники онлайн-экскурсии смогут посетить квартиру Михаила Булгаковай, особняк Степана Рябушинского, дом Николая Гоголя, музей Михаила Лермонтова и другие, передает официальный сайт мэра Москвы. Чтобы начать виртуальное путешествие, нужно сказать мессенджер Telegram, открыть чат-бот Мосгорнаследия и нажать кнопку «Запустить».

6 марта москвичам рассказали об онлайн-выставках в столице. В первом месяце весны уже стали доступны для онлайн-посещения две экспозиции, еще три скоро откроются для посетителей.

Читайте также:
Москва Развлечения Экскурсии
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Алексей Кондаранцев
Алексей Кондаранцев

Московский спорт своих не бросает

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Спортивные состязания станут еще интереснее

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Необходимо выйти на собственную орбиту

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Просто верить, любить, ждать

Владимир Жарихин
Владимир Жарихин

Большинство санкций Запад вынужденно отменит

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Прощеное воскресенье

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Наш ответ санкциям

Все мнения
О проекте