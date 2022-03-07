Синоптики рассказали о погоде в Москве на текущей неделе

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Минусовая температура с переменной облачностью без существенных осадков ожидается на этой неделе в Москве. Об этом в понедельник, 7 марта, сообщили на официальном сайте мэра города.

— 8 марта, во вторник, местами пройдет слабый снег, температура воздуха составит от минус четырех до минус шести градусов. Ночью температура опустится до минус восьми градусов. В среду ожидается до минус восьми градусов днем и до минус 13 градусов ночью, — уточняется в сообщении.

В четверг синоптики обещают ветреную погоду, столбики термометров днем опустятся до минус пяти–семи градусов, ночью — до минус 15. В пятницу температура поднимется и будет держаться в районе нуля–минус пяти градусов, ночью будет намного холоднее.

В субботу днем потеплеет до плюс трех градусов, однако ночью ожидается до минус 13 градусов, передает официальный сайт мэра Москвы.

«Желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы и ветра объявлен в столице до 21:00 вторника, 8 марта. Аналогичное предупреждение действует и в Московской области.