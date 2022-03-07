«Желтый» уровень опасности объявили в столичном регионе из-за гололедицы и ветра

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«Желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы и ветра объявлен в Москве и Подмосковье до 21:00 вторника, 8 марта. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Гололедица — период предупреждения до 12:00 8 марта, ветер, местами порывы до 15 метров в секунду — период предупреждения с 9:00 до 21:00 8 марта, сказано в сообщении.

Аналогичное предупреждение действует и в Московской области.

Синоптик Евгений Тишковец пообещал москвичам «ультраполярное вторжение» 8 марта. По его словам, март продолжает доказывать, что он не весенний, а зимний месяц. Кроме того, в плане погоды март очень неустойчив.

По сообщению ведущего сотрудника центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, волна морозов после мартовских праздников накроет всю Центральную Россию. По его словам, затем стужа начнет постепенно отступать и ближе к середине месяца столбики термометров выйдут к мартовским показателям.

Семейный психолог Юлия Изотова в беседе с «Вечерней Москвой» сообщила, как необходимо справляться с депрессией в весенний период. По ее словам, человеку помогут правильный режим сна, активность, а также отказ от умственной и физической деятельности.