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Синоптик пообещал москвичам «ультраполярное вторжение» 8 марта

Евгений Белоусов

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Синоптик пообещал москвичам «ультраполярное вторжение» 8 марта
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

В Международный женский день в Москве начнется «ультраполярное вторжение». Об этом в воскресенье, 6 марта, заявил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, март продолжает доказывать москвичам, что он не весенний, а зимний месяц. Кроме того, в плане погоды март очень неустойчив.

— Произойдет так называемое ультраполярное вторжение, которое аккурат начнется в Международный женский день, когда в условиях скоротечных зарядов снега и промозглого северо-восточного ветра, усугубляющего ощущение стужи, ночная температура понизится до минус 6–11, днем — не выше минус 3–8 градусов. Но это только цветочки! — рассказал Тишковец.

Со среды столица окажется в «арктическом мешке», когда климатические показатели будут на зимнем уровне. Однако, отметил синоптик, погода будет ясной и безоблачной.

— Тем не менее морозный стресс будет недолгим. Уже в следующие выходные ветры развернутся на западные румбы, благодаря чему потеплеет, — отметил Тишковец.

Уже ко второй половине марта в темное время суток столбики термометров будут колебаться около нуля, а в разгар дня станут подниматься до плюс 5–10 градусов, сообщил синоптик в соцсети Instagram.

По сообщению ведущего сотрудника центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, волна морозов после мартовских праздников накроет всю Центральную Россию. По его словам, затем стужа начнет постепенно отступать и ближе к середине месяца столбики термометров выйдут к мартовским показателям.

Семейный психолог Юлия Изотова в беседе с «Вечерней Москвой» сообщила, как необходимо справляться с депрессией в весенний период. По ее словам, человеку помогут правильный режим сна, активность, а также отказ от умственной и физической деятельности.

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