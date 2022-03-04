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Центральную Россию накроет волна морозов после мартовских праздников

Араз Салехов

Общество
Центральную Россию накроет волна морозов после мартовских праздников
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Центральную Россию после мартовских праздников ожидает волна морозов. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

— В условиях малооблачной погоды и северо-восточной тяги ветров в ночные часы воздух будет остывать до минус 10–15, в дневные часы, несмотря на мартовское солнце, столбики термометров не смогут подняться выше минус 3–8, что на 7–8 градусов ниже положенного в марте, — рассказал Тишковец.

По его словам, после праздников стужа начнет постепенно отступать, и ближе к середине месяца столбики термометра выйдут к мартовским показателям, передает РИА Новости.

4 марта ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал о погоде в первые выходные весны. Эксперт подчеркнул, что в столичном регионе стоит ожидать северный циклон. Однако он добавил, что примерно с 15–17 марта в Москве стоит ожидать появление теплого климата.

Ранее стало известно, что в эту пятницу в Москве и Подмосковье ожидается облачная погода с прояснениями.

Семейный психолог Юлия Изотова в беседе с «Вечерней Москвой» сообщила, как необходимо справляться с депрессией в весенний период. По ее словам, человеку поможет правильный режим сна, активность, а также отказ от умственной и физической деятельности.

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