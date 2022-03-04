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Сильный ветер и небольшие осадки ожидаются в Москве 4 марта

Виктория Храменкова

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Погода в Москве
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Сильный ветер и небольшие осадки ожидаются в Москве 4 марта
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

В пятницу, 4 марта, в Москве и Подмосковье ожидается облачная погода с прояснениями. Местами возможны небольшие осадки. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Так, днем в столице температура воздуха составит от нуля до двух градусов, а ночью столбики термометров опустятся до минус пяти градусов. Кроме этого, возможно образование гололедицы.

В этот день в столичном регионе будет дуть северный ветер, а его скорость будет составлять 6-11 метров в секунду. Однако порывы могут достигать 17 метров в секунду.

Атмосферное давление — 746–747 миллиметров ртутного столба.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал «Вечерней Москве» о погоде на 8 марта.

Семейный психолог Юлия Изотова рассказала «Вечерней Москве», как справиться с весенней хандрой. По ее словам, хандра в этот период бывает даже у психически здоровых людей. Справиться с этим помогут активный отдых, правильный режим сна, а также отказ от умственной и физической деятельности.

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