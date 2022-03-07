Доходный дом 1913 года постройки капитально отремонтируют в Москве до конца года

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Просвирин переулок, дом 15 Карта всех событий

Специалисты капитально отремонтируют доходный дом 1913 года постройки в Красносельском районе Москвы до конца года. Об этом в понедельник, 7 марта, сообщили в пресс-службе Фонда капитального ремонта (ФКР) города.

— В 2022 году стартует капремонт жилого дома, возведенного в 1913 году, расположенного по адресу: Просвирин переулок, дом 15. Семиэтажный дом обладает жилой площадью чуть менее 2 тысячи квадратных метров. В рамках капремонта будет проведен комплекс работ: ремонт фасада, подвального помещения, а также ряда инженерных систем, — уточняется в сообщении.

Жилое здание построено в стиле позднего модерна. Украшает дом майолика с завода Саввы Мамонтова, передает агентство городских новостей «Москва».

По итогам прошлого года объемы капитального ремонта в столице составили более 20 процентов в общем выполнении по России. В Московскую программу капремонта включено более 28 500 домов общей площадью в 275 миллионов квадратных метров и включает в себя обновление более 355 тысяч инженерных систем и конструктивных элементов зданий, а также замену более 112 тысяч лифтов.