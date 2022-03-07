Новые светофоры появились по 4 адресам в Москве

Светофор / Фото: Анна Быкова

Сотрудники Центра организации дорожного движения (ЦОДД) в феврале 2022 года построили новые и модернизировали уже работающие светофоры по девять адресам Москвы. Об этом в понедельник, 7 марта, сообщили в Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.

Новые светофоры появились по четырем адресам и именно там, где они были нужны. По пяти другим адресам ЦОДД улучшил уже существующие светофоры: добавил светофорные колонки и перевесил на консоли над дорогой.

Более того, специалисты более 300 раз меняли режимы работы для того, чтобы пешеходы меньше ждали, а машины быстрее проезжали.

— Мы продолжаем принимать меры по снижению аварийности. Наша задача сделать так, чтобы путь пешехода был максимально безопасным. <...>Светофоры помогают распределять движение транспорта и пешеходов — улицы становятся безопасными. В прошлом году построили новые и реконструировали старые светофоры почти по 300 адресам, в этом году добавим столько же, — уточнил глава департамента Максим Ликсутов в Telegram-канале Дептранса.

До конца 2022 года на улицах Москвы появится более 200 новых светофоров. Более того, светофоры уже появились на сложных перекрестках с высокой интенсивностью движения, где пересекаются автомобили, городской транспорт и пешеходы. Новые светофоры установили в местах, где часто происходят ДТП.