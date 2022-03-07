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Уровень госпитализаций с COVID-19 упал в Москве за сутки на 13,6 процента

Иван Юминов

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Ситуация с коронавирусом
Город
Уровень госпитализаций с COVID-19 упал в Москве за сутки на 13,6 процента
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

За прошедший день в Москве в больницы с коронавирусом попали 216 человек, что меньше показателя предыдущего дня на 13,6 процента. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе COVID-19 в понедельник, 7 марта.

— Человек госпитализировано за сутки — 216. Человек выздоровело за сутки — 2415, — говорится в сообщении.

Всего с начала пандемии в Москве было зафиксировано 2 712 483 случая заражения. Инфекцию поборол 2 508 951 пациент, при этом скончались 41 822 человека, отмечается на сайте оперштаба.

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10 февраля иммунолог Николай Крючков заявил «ВМ», что сложный период пандемии COVID-19 должен частично закончиться в мае 2022 года. По мнению эксперта, летом 2022 года могут наблюдаться небольшие вспышки коронавируса.

При этом осенью, зимой и весной 2023-го возможен периодический взлет заболеваемости, однако ситуация будет более управляемой, уточнил он. Крючков заключил, что в будущем могут появиться новые варианты COVID-19.

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