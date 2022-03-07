Москвичам перечислили станции метро с цветочными точками к 8 Марта

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Букеты к 8 Марта доступны москвичам в ряде переходов метро. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в понедельник, 7 марта.

— Не знаете, где купить цветы к 8 Марта? Легче всего это сделать, пока идете в метро, — говорится в сообщении.

Фото: Telegram / Дептранс Москвы

Радовать любимых — это легко, отмечается в Telegram-канале департамента.

Флорист Ольга Соловьева рассказала «ВМ», как сделать так, чтобы букет на 8 Марта был наполнен смыслом. Она уточнила, что белые цветы дарят молодым девушкам: они означают чистоту, нежность, непорочность.

Красный — цвет любви и страсти, а розовая роза расскажет ее обладательнице о том, как вы с ней счастливы, подчеркнула Соловьева. По словам специалиста, молча объясниться в любви помогут и красные тюльпаны.

Этот цветок, добавила она, сам по себе является олицетворением весны, молодости и нежности. Соловьева заключила, что главное в букете все-таки не сами цветы, а то отношение, те чувства и эмоции, которые вы в него вкладываете.