Страны ЕС выступили против предоставления Украине статуса кандидата на вступление

Несколько стран ЕС, включая Нидерланды и Германию, выступили против предоставления Украине статуса кандидата на вступление в альянс. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники в понедельник, 7 марта.

Данные государства, по данным агентства, намерены сделать акцент на оказании практической помощи Украине и прекращении боевых действий. Процесс вступления Киева в ЕС, как уточняется, грозит занять не менее десяти лет.

Прежде чем принимать политическое решение, эти страны выступили за то, чтобы Еврокомиссия обозначила свою позицию относительно готовности Украины к запуску процесса. При этом ряд лидеров стран ЕС считают, что для сообщества было бы символически важно поддержать заявку Украины, отмечает Bloomberg.

28 февраля политолог Дмитрий Журавлев заявил «ВМ», что Украина вряд ли сможет в ближайшее время и в текущих условиях вступить в ЕС. Главные сложности, говорит он, связаны с позицией Венгрии, которая Украину ненавидит.

Дело в том, что на территории Украины проживает 200 тысяч венгров и они подвергаются давлению, о чем в Будапеште не забывают, объяснил специалист. Журавлев допустил, что европейские власти могут «наплевать» на регламент и принять Украину в ЕС на основании решений Еврокомиссии и Европарламента, но тогда это будет неполноценным вступлением.