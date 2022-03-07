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Новый ЗАГС на юго-западе Москвы подключили к теплоснабжению

Иван Юминов

Город
Новый ЗАГС на юго-западе Москвы подключили к теплоснабжению
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru
Россия, Москва, улица Брусилова Карта всех событий

Специалисты МОЭК подключили отдел ЗАГС и Центр социального обслуживания в районе Южное Бутово к системе централизованного теплоснабжения. Об этом сообщили в пресс-службе компании в понедельник, 7 марта.

— Трех-четырех этажное здание общей площадью 6,8 тысячи квадратных метров состоит из двух основных корпусов, соединенных главным входом. Для подключения выполнялись работы как по внутренней части существующего теплового пункта ЦТП (прокладка внутри самого помещения, с устройством дополнительных опор и работы в техническом подполье), так и по наружной части с устройством монолитного железобетонного канала глубиной до 2,5 метра, — говорится в сообщении.

Объект располагается на улице Брусилова. Рабочие обустроят в центре соцобслуживания окна приема посетителей, спортивные залы и клубные помещения.

При этом в отделе ЗАГС разместятся помещения регистрации брака, банкетный зал, комната жениха и невесты и гримерная. Здание оснастят пандусами и тактильными средствами информации для удобства маломобильных посетителей, отмечается на сайте МОЭК.

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