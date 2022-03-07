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Anex Tour приостановил перевозки по зарубежным направлениям

Иван Юминов

Общество
Anex Tour приостановил перевозки по зарубежным направлениям
Фото: Unsplash

Туроператор Anex Tour временно остановил выполнение перевозок за рубеж. Об этом сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова в понедельник, 7 марта.

— По рекомендации Росавиации Anex Tour приостановил перевозки по зарубежным направлениям в связи с риском ареста самолетов. Рейсы для возвращения в Россию продолжаются, туроператор поможет своим туристам вернуться домой, — сказала представитель ведомства.

Туристам следует оставаться на связи с представителями Anex Tour, чтобы быть в курсе изменений, написала Догузова в Telegram-канале.

2 марта главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров заявил «ВМ», что прекращение участия Airbus и Boeing, а также требование возврата самолетов европейскими лизингодателями к российским авиакомпаниям может привести к серьезному удару по всей авиационной отрасли. Фактически речь идет об обрушении рынка авиационных производителей и перевозчиков, говорит эксперт.

Дело в том, что значительная часть российских гражданских самолетов находится в лизинге у иностранных фирм, но при этом собственники самолетов не могут перегнать борты в страну регистрации из-за закрытого воздушного пространства со странами Запада. Пока почти из 500 эксплуатирующихся в России гражданских самолетов иностранных лизингодателей были возвращены собственникам всего несколько лайнеров.

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