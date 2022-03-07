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Лепс и Газманов выступили перед женщинами-военнослужащими в Музее Победы

Иван Юминов

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Лепс и Газманов выступили перед женщинами-военнослужащими в Музее Победы
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва
Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Участие в концерте в честь женщин-военнослужащих в Музее Победы приняли артисты Олег Газманов и Григорий Лепс. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения в понедельник, 7 марта.

— В Музее Победы 7 марта звезды отечественной эстрады выступили перед женщинами-военнослужащими Вооруженных сил России, курсантами, а также гостьями, прибывшими из Донецкой и Луганской народных республик. Всего же зрителями праздничного концерта стали около двух тысяч посетителей, — говорится в сообщении.

Перед зрителями выступили и Александр Маршал, а также группы «Блестящие» и «Земляне», отмечает агентство городских новостей «Москва».

Туристический портал Discover Moscow в преддверии праздника 8 Марта рассказал о представительницах прекрасного пола, которые внесли большой вклад в развитие культурных и образовательных площадок Москвы. Например, МГУ имени Ломоносова обязан своим существованием русской императрице Елизавете Петровне.

Дочь Петра Первого 23 января 1755 года утвердила проект, а после подписала указ о создании Московского университета. При этом Ирина Антонова — признанная легенда в мире искусства.

Она 52 года руководила Пушкинским музеем и посвятила свою жизнь популяризации творчества. Именно благодаря Антоновой жители Москвы увидели картины Пикассо, Шагала, Матисса и других художников.

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