Новак предупредил о катастрофических последствиях отказа от нефти из России

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Цена на нефть способна превысить 300 долларов за баррель, если страны перестанут покупать ее в России. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак в понедельник, 7 марта.

— Абсолютно очевидно, что отказ от российской нефти приведет к катастрофическим последствиям для мирового рынка. Всплеск цен будет непредсказуемым: более 300 долларов за баррель, если не больше, — сказал представитель правительства.

Потребуется не один год, чтобы заместить в ЕС объемы топлива из России, подчеркнул он. При этом, считает он, это будет значительно дороже для европейских и американских потребителей.

Москва, заверил вице-премьер, непричастна к взлету цен на газ и нефть. Данное явление стало следствием безответственных заявлений европейских политиков, уточнил Новак.

ЕС получает 40 процентов газа из России, и страна всегда была надежным партнером, добавил он. Поставки голубого топлива через Украину, по его данным, были увеличены до 109 миллионов кубометров в сутки, что эквивалентно примерно 40 миллиардам кубометров в год.

Москва обеспокоена заявлениями Запада об отказе от российской нефти, но имеет возможность перенаправить экспорт с европейского рынка, приводит слова Новака ТАСС.

7 марта цены фьючерсов на газ в Европе на торгах обновили исторические максимумы. Стоимость апрельских фьючерсов по индексу наиболее ликвидного хаба TTF на открытии торгов составила 2366,8 доллара за тысячу кубометров, а уже через несколько минут превысила 2500 долларов.

После этого цена вышла за границу 2700 долларов. Наконец, она преодолела отметку в 3000 долларов за тысячу кубометров.