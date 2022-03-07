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Мужчина напал с ножом на двух подростков на западе Москвы

Иван Юминов

Происшествия
Мужчина напал с ножом на двух подростков на западе Москвы
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Барвихинская улица Карта всех событий

Правоохранители задержали мужчину, который подозревается в нападении на двух подростков на западе города. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России в понедельник, 7 марта.

Инцидент, как уточняется, произошел на улице Барвихинской. Задержанного 45-летнего мужчину доставили в отделении полиции, а пострадавших — в больницу.

В ближайшее время подозреваемого передадут следователям для дальнейшего разбирательства.

4 марта в МВД сообщили, что трое неустановленных лиц в масках похитили у безработного москвича более миллиона рублей, угрожая ножом. Заявление о случившемся написал потерпевший — 34-летний мужчина.

По его словам, около дома на Филевском бульваре трое неизвестных посадили его в иномарку черного цвета и отняли крупную сумму денег, угрожая предметом, похожим на нож. После злоумышленники высадили мужчину около торгового центра на Киевском шоссе и скрылись.

Материальный ущерб составил более миллиона рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».

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