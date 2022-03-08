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Шумозащитный экран установили на Андреевском мосту в Москве

Анастасия Колоскова

Город
Шумозащитный экран установили на Андреевском мосту в Москве
Фото: Официальный сайт мэра Москвы / mos.ru
Россия, Москва, Андреевский мост Карта всех событий

Специалисты завершили установку шумозащитного экрана протяженностью 131 метр на Андреевском автодорожном мосту. Об этом сообщил заместитель главы столичного департамента капитального ремонта Антон Акулов.

Новая конструкция стала продолжением уже существующей. Ее общая длина превысила 316 метров.

— В ходе работ модернизировали также существующий грязезащитный экран протяженностью почти 95 метров. Его старые пятиметровые панели заменили современными, с улучшенной функцией защиты. Кроме того, их сделали выше почти на два метра. Все панели выдержаны в одном стиле и цвете, — приводит слова Акулова официальный сайт мэра Москвы.

До этого на Андреевском мосту находился лишь грязезащитный экран. Новое шумозащитное ограждение превышает его в размерах. Конструкция позволит защитить от пыли и грязи набережные и пассажиров речных судов, а также она существенно гасит шум от автомобилей, делая пребывание рядом с этим участком Третьего транспортного кольца заметно комфортнее.

По словам Антона Акулова, высота конструкции определяется по анализу звукового воздействия. Специалисты определили, что высота панелей на Андреевском мосту должна составлять 6,5 метра с учетом расстояния до жилых домов, рельефа местности и уровня шума на трассе, добавил он.

До этого сообщалось, что в столице в 2021 году были заменены около 100 тысяч квадратных метров шумозащитных экранов. Их общая протяженность составили примерно 22 километра.

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