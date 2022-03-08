Работы по благоустройству Медведковского пруда завершат в середине года

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Россия, Москва, Медведковский лесопарк Карта всех событий

Работы по благоустройству пруда в Медведковском лесопарке планируют завершить во втором квартале текущего года. Об этом сообщил генеральный директор ГУП «Мосводосток» Константин Ишханян.

— За время работ на Медведковском пруду «Мосводосток» полностью очистил водоем от иловых отложений. Все работы планируем завершить летом. Тогда же высадим растения в зонах биоплато. Наша задача — превратить городские пруды в природные центры притяжения горожан, — рассказал он.

Известно, что к настоящему времени сотрудники комплекса городского хозяйства на 90 процентов завершили работы по укреплению берега и закрыли 50 процентов площади донной чаши водоупорным слоем.

Пруд площадью 0,43 гектара решили привести в порядок после его обмеления. Из-за ряда малоснежных зим водоем не пополнялся, его стенки и донный слой стремительно теряли воду, а на его дне скопился большой слой грязи и ила.

По завершении работ на пруду появятся две зоны биоплато, чья общая площадь составит 535 квадратных метров. На водоемы высадят «краснокнижные» растения и другие редкие виды: сусак зонтичный, ирис обыкновенный, ирис болотный, камыш озерный, рогоз узколистный. Кроме того специалисты обустроят зону для гнездования птиц и места нерестилища рыб, пишет официальный сайт мэра Москвы.

До этого стало известно, что специалисты отреставрируют порядка 230 лавочек с лебедями в столичном парке «Покровское-Стрешнево». В ходе работ предусмотрены покраска чугунных элементов скамеек, обработка деревянных деталей антисептическими средствами и последующее покрытие лаком.