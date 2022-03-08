Доходный дом 1910 года постройки в Лялином переулке отремонтируют

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Москва, Лялин переулок, 8с2 Карта всех событий

В этом году стартует капремонт жилого дома в Лялином переулке, который был построен в 1910 году по заказу представителя московского купечества П. К. Такке. Об этом сообщил генеральный директор Фонда капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы Артур Кескинов.

Здание, расположенное по адресу Лялин переулок, дом 8, строение 2, построено в стиле неоклассицизм по проекту архитектора Сергея Воскресенского, автора многих столичных доходных домов.

— По программе капитального ремонта в доме планируют провести комплекс работ. В него войдут ремонт фасада, подвала и замена систем центрального отопления. Чтобы бережно восстановить исторический облик здания, максимальное внимание уделят его фасаду, — отметил Кескинов.

Первый этап работ будет включать очистку, а второй — замену штукатурного слоя и окраску. После этого специалисты обновят водосточные трубы и цоколь. Кроме того, будет восстановлена стяжка и отштукатурены стены и потолок подвала.

Проведенные работы сделают старинное здание безопасным и комфортным, пишет официальный сайт мэра Москвы.

До этого в пресс-службе Фонда капитального ремонта сообщили, что специалисты капитально отремонтируют доходный дом 1913 года постройки в Красносельском районе Москвы до конца года.