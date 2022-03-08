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Москвичам рассказали, какие предметы женского быта реставрируют столичные археологи

Анастасия Колоскова

Город
Москвичам рассказали, какие предметы женского быта реставрируют столичные археологи
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Археологи изучают и реставрируют ряд исторических артефактов, которые связаны с жизнью москвичек в XVII–XIX веках, найденные в Москве за предыдущие два года. Они включают украшения, предметы рукоделия, элементы одежды, флаконы для парфюмерии и другое.

Артефакты очищают от грунта механически или путем водной очистки. После этого каждая находка описывается в специальной карточке и ей присваивается так называемый полевой номер. Затем предметы фотографируют и зарисовывают графически со всех ракурсов. Реставрация начинается после изучения документальных источников о найденном предмете.

— На каждом городском объекте, где ведутся археологические исследования, специалисты находят интересные предметы ремесла и быта, а также артефакты, которые непосредственно связаны с женским бытом и рукоделием. Конечно же, встречаются украшения, которыми пользовались москвички: кольца, перстни-печатки, серьги, броши, стеклянные бусины. В мастерских сейчас на реставрации находится сразу несколько коллекций таких находок. После обработки они будут переданы в фонды Музея Москвы, — рассказал руководитель департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

Фото: официальный сайт мэра Москвы / mos.ru
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Фото: официальный сайт мэра Москвы / mos.ru
Фото: официальный сайт мэра Москвы / mos.ru
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Фото: официальный сайт мэра Москвы / mos.ru
Фото: официальный сайт мэра Москвы / mos.ru
3/5
Фото: официальный сайт мэра Москвы / mos.ru
Фото: официальный сайт мэра Москвы / mos.ru
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Фото: официальный сайт мэра Москвы / mos.ru
Фото: официальный сайт мэра Москвы / mos.ru
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Фото: официальный сайт мэра Москвы / mos.ru

Так, в районе Зубовской площади были обнаружены серьга и керамический диск, который использовали как основу для прессованных румян. Их производили в Париже во второй половине XVIII века.

Среди находок — круглая подвеска из цветного металла с вдавленным орнаментом, который напоминает цветок. Украшение было изготовлено на рубеже XVIII–XIX веков.

Одна из коллекций включает серьгу из цветного металла с ажурной оправой и вставкой из красного стекла, подвеску-лунницу и помадную фарфоровую баночку французского парфюмера Laugier parfumeur XIX века. Они были найдены в Костянском переулке.

Интерес археологов вызывает парфюмерный стеклянный флакон XIX века с изображением бабочки. Его нашли в Китайгородском проезде. Предмет выполнен из белого стекла с рельефным изображением.

На сегодняшний день археологи нашли уже более 600 артефактов, пишет официальный сайт мэра Москвы.

До этого москвичам рассказали об археологических находках, связанных с тенденциями женской моды.

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