Волонтеры раздали москвичкам более 100 тысяч цветов в честь 8 Марта

Фото: Комитет общественных связей и молодежной политики города Москвы

Москвички получили от волонтеров более 100 тысяч цветов в честь 8 Марта. Об этом сообщили в пресс-службе городского комитета общественных связей и молодежной политики во вторник, 8 марта.

— В Международный женский день, 8 Марта, волонтеров с тюльпанами можно было встретить на городских улицах, площадях, у станций метро, в парках и аллеях. Так акция состоялась на Речном вокзале, на ВДНХ, в парках «Зарядье», «Музеон» и «Сокольники», а также в Центральном парке культуры и отдыха имени Максима Горького, — говорится в сообщении.

Акция молодежных организаций и добровольцев получила название «Вам, любимые». Поздравления получили и сотрудницы метро и наземного транспорта, отмечает РИА Новости.

8 марта Дептранс Москвы организовал розыгрыш лимитированных весенних проездных карт «Тройка», приуроченный к Международному женскому дню. Как уточнили в департаменте, для того чтобы принять участие в розыгрыше, нужно присылать в @to_deptrans_bot рассказ о женщине, которая вас вдохновляет.

При этом никаких ограничений в выборе кандидатуры нет, уточнили в пресс-службе. Авторов 15 наиболее вдохновляющих историй ждут лимитированные карты «Тройка».