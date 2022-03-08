Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Волонтеры раздали москвичкам более 100 тысяч цветов в честь 8 Марта

Иван Юминов

Город
Волонтеры раздали москвичкам более 100 тысяч цветов в честь 8 Марта
Фото: Комитет общественных связей и молодежной политики города Москвы

Москвички получили от волонтеров более 100 тысяч цветов в честь 8 Марта. Об этом сообщили в пресс-службе городского комитета общественных связей и молодежной политики во вторник, 8 марта.

— В Международный женский день, 8 Марта, волонтеров с тюльпанами можно было встретить на городских улицах, площадях, у станций метро, в парках и аллеях. Так акция состоялась на Речном вокзале, на ВДНХ, в парках «Зарядье», «Музеон» и «Сокольники», а также в Центральном парке культуры и отдыха имени Максима Горького, — говорится в сообщении.

Акция молодежных организаций и добровольцев получила название «Вам, любимые». Поздравления получили и сотрудницы метро и наземного транспорта, отмечает РИА Новости.

8 марта Дептранс Москвы организовал розыгрыш лимитированных весенних проездных карт «Тройка», приуроченный к Международному женскому дню. Как уточнили в департаменте, для того чтобы принять участие в розыгрыше, нужно присылать в @to_deptrans_bot рассказ о женщине, которая вас вдохновляет.

При этом никаких ограничений в выборе кандидатуры нет, уточнили в пресс-службе. Авторов 15 наиболее вдохновляющих историй ждут лимитированные карты «Тройка».

Читайте также:
Москва Цветы Волонтеры
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Алексей Кондаранцев
Алексей Кондаранцев

Московский спорт своих не бросает

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Спортивные состязания станут еще интереснее

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Необходимо выйти на собственную орбиту

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Просто верить, любить, ждать

Владимир Жарихин
Владимир Жарихин

Большинство санкций Запад вынужденно отменит

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Прощеное воскресенье

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Наш ответ санкциям

Все мнения
О проекте