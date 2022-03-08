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Дептранс анонсировал розыгрыш лимитированных карт «Тройка» в честь 8 Марта

Анастасия Колоскова

Город
Дептранс анонсировал розыгрыш лимитированных карт «Тройка» в честь 8 Марта
Фото: Telegram-канал «Дептранс. Оперативно»

Столичный департамент транспорта организовал розыгрыш лимитированных весенних проездных карт «Тройка», приуроченный к Международному женскому дню. Об этом во вторник, 8 марта, сообщила пресс-служба департамента.

— У нас есть самые весенние лимитированные «Тройки», и в честь праздника — розыгрыш! — отмечается в сообщении Telegram-канала «Дептранс Москвы».

Как уточнили в департаменте, для того чтобы принять участие в розыгрыше, нужно присылать в @to_deptrans_bot рассказ о женщине, которая вас вдохновляет. При этом никаких ограничений в выборе кандидатуры нет, уточнили в пресс-службе.

Авторов 15 наиболее вдохновляющих историй ждут лимитированные карты «Тройка».

До этого руководитель столичного департамента транспорта Максим Ликсутов сообщил, что в столичном метро во вторник, 8 марта, возобновился проект «Музыка в метро». По его словам, сначала музыканты будут выступать на тех площадках, где проект был исторически. Ликсутов добавил, что число площадок в ближайшие месяцы увеличится на пять–шесть.

Глава департамента пояснил, что проект позволит пассажирам почувствовать особенную атмосферу с приходом весны и лета.

Ранее москвичам перечислили станции метро с цветочными точками к 8 Марта.

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