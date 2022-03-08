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Проект «Музыка в метро» стартовал в Москве

Анастасия Колоскова

Город
Проект «Музыка в метро» стартовал в Москве
Фото: Пресс-служба Московского метрополитена

В столичном метро во вторник, 8 марта, возобновился проект «Музыка в метро». Об этом сообщил руководитель столичного департамента транспорта Максим Ликсутов.

Он отметил, что, несмотря на снятие некоторых антиковидных ограничений, в столичном метро продолжат мыть поверхности в режиме, установленном за последний год. Заммэра также напомнил, что на московском транспорте продолжает действовать масочный режим.

— Но при этом с сегодняшнего дня в метрополитене возобновляется проект «Музыка в метро». Сначала на тех площадках, где он был исторически, они откроются и будут выступать музыканты, — цитирует Ликсутова агентство городских новостей «Москва».

Он добавил, что число площадок в ближайшие месяцы увеличится на пять–шесть.

Глава департамента пояснил, что проект позволит пассажирам почувствовать особенную атмосферу с приходом весны и лета.

Ранее москвичам перечислили станции метро с цветочными точками к 8 Марта.

А столичный сервис Russpass подготовил подборку домов-музеев выдающихся женщин к Международному женскому дню.

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