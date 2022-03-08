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Столичный сервис Russpass подготовил подборку домов-музеев выдающихся женщин

Евгений Белоусов

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Столичный сервис Russpass подготовил подборку домов-музеев выдающихся женщин
Поэтесса Анна Ахматова любила аромат Le Parfum Ideal и называла его «духами моей молодости» / Фото: Wikipedia / Общественное достояние

В столичном цифровом туристическом сервисе Russpass появился обзор домов-музеев Марины Цветаевой, Галины Улановой и других выдающихся женщин к Международному женскому дню.

Музей Анны Ахматовой в Санкт-Петербурге находится в квартире в Фонтанном доме, когда-то принадлежавшем графам Шереметевым. Создатели сохранили обстановку той эпохи и личные вещи жильцов, в том числе письменный стол Ахматовой.

В высотном доме на Котельнической набережной открыта музей-квартира одной из самых ярких звезд русского балета — Галины Улановой. В экспозиции представлены фотографии и вещи, повествующие о жизни и творчестве балерины.

Также в подборке раскрывается судьба первой женщины-математика Софьи Ковалевской. Ее мемориальный музей-усадьба находится в деревне Полибино Псковской области.

Кроме этого, Russpass расскажет о местах, связанных с судьбой Любови Орловой, Валентины Терешковой, Марины Цветаевой и Надежды Дуровой, говорится на официальном сайте мэра Москвы.

Также сервис Russpass опубликовал подборку из шести железнодорожных маршрутов, где курсируют ретропоезда.

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