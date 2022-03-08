Названы четыре женских имени, обладательницам которых всегда изменяют мужчины

Кирилл Кяро

Астролог и экстрасенс Светлана Проскурякова рассказала, женщины с какими четырьмя именами обречены столкнуться с мужской изменой.

— Измена — самое страшное для отношений из всего, что может произойти. Это предательство и множество неприятных эмоций и, конечно же, много разных причин для этого. Но замечено — люди с определенными именами могут притягивать к себе не тех партнеров, — отметила она.

По словам астролога, обладательницам некоторых женских имен придется смириться либо с предательством партнера либо с одиночеством.

Этот прогноз касается дам, которые носят имена Анна, Людмила, Татьяна и Валентина, уточнила Проскурякова.

Она отметила, что эти женщины отличаются мягким и добрым характером. Они часто готовы прощать и стремятся всеми силами сохранить семью. Астролог констатировала, что они часто борются за мужчин, которые того не заслуживают, пишет Пятый канал.

До этого таролог Саона назвала три женских имени, которые в марте 2022 года сами могут «пойти налево». Это Надежда, Елена и Злата.