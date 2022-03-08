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Генетические мутации: кардиолог назвал причину сердечных проблем у детей

Руслан Давлетшин

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Генетические мутации: кардиолог назвал причину сердечных проблем у детей
Фото: Depositphotos

Проблемы с сердцем у детей наблюдаются, как правило, из-за генетических отклонений, в том числе связанных с поздним зачатием первенца. Такое мнение «Вечерней Москве» высказал профессор кафедры поликлинической терапии МГМСУ, врач-кардиолог и геронтолог Юрий Конев.

— К сожалению, этот процесс у нас постепенно нарастает. Да и не только у нас — во всем мире. Поздние роды, дети, рожденные в позднее время. Чем старше человек — тем больше он подвержен генетическим мутациям. Кардиологические проблемы у человека в основном с ними и связаны, — заявил специалист.

То есть чем позже ребенок зачат и рожден — тем выше вероятность такого развития событий, добавил Конев. В советское время срок поздних родов считался в 27 лет. Сейчас, признает спикер, он немного отодвинут.

— После 30 лет женщина считается поздней первородящей, — заключил Юрий Конев.

Другой кардиолог, заслуженный врач Юрий Серебрянский назвал продукты, негативно влияющие на сердце. По его словам, нельзя много употреблять молочного, сладкого и соленого, поскольку в них содержится много холестерина.

В частности, этого вещества много в жирном молоке, твороге, куриных крыльях и индейке. Кроме того, губительны для здоровья сахар и соль: продукты с содержанием соли повышают давление, а сахар, в свою очередь, вреден для граждан с большим весом.

Негативно влияет на сердце также кофе, резюмировал эксперт.

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