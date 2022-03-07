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Кардиолог Серебрянский перечислил продукты, которые негативно влияют на сердце

Георгий Соланович

Общество
Кардиолог Серебрянский перечислил продукты, которые негативно влияют на сердце
Фото: Pexels

Употребление молочных продуктов, сладкого и соленого негативно влияет на здоровье сердца и сосудов человека из-за избытка холестерина. Об этом рассказал кардиолог, заслуженный врач Юрий Серебрянский.

По его словам, холестерина много в жирном молоке, твороге, куриных крыльях и индейке.

— Это неполезно для сердечно-сосудистой системы, — пояснил врач.

По его словам, сахар и соль также губительны для здоровья человека: продукты с содержанием соли повышают давление, а сахар в свою очередь вреден для граждан с большим весом.

— Злоупотребление кофе вредно для организма, потому что он повышает артериальное давление. Если бы мы научились пить маленькие чашечки для тонуса, то еще куда ни шло, а большие — нежелательно, — уточнил эксперт.

Серебрянский призвал население больше двигаться. Он подчеркнул, что только так можно сохранить свое здоровье и прожить долгую жизнь, передает «Москва 24».

6 марта ученые обнаружили диету, которая сохраняет здоровье в старости и помогает прожить дольше. Ее главная особенность в том, что она не требует строгого соблюдения.

До этого геронтолог Хидетоши Эндо назвал причины долголетия японцев. Здоровое питание, любовь к спорту и социальной активности делают их долгожителями.

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